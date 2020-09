Proceder miał miejsce w sierpniu i w końcu dowiedziała się o nim policja.

- Zaniepokojeni rodzice zaczęli się zgłaszać do dzielnicowego. Na podstawie informacji o tym, jak mężczyzna wygląda, udało się go zatrzymać. To 60-letni mieszkaniec Gliwic. Z naszych ustaleń wynika, że obnażał się przed dziećmi. Nie było sytuacji, w których próbował je dotykać, nagabywać. Dlatego został mu przedstawiony zarzut prezentowania treści pornograficznych osobom małoletnim. Mężczyzna przyznał się do winy - mówi Marek Słomski.